James Harden dovrà rimanere in quarantena per più giorni

Nonostante se la sia “cavata” con una multa e non con una sospensione per la sua violazione dei protocolli anti-Covid, James Harden non potrà proseguire normalmente le sue attività sportive di allenamenti e partite. La stella degli Houston Rockets dovrà osservare un periodo di quarantena di 4 giorni, fino a venerdì partendo da martedì, durante il quale dovrà sempre risultare negativo ai tamponi.

Harden ha avuto il Covid a luglio, prima della ripresa della stagione NBA 2019-20 a Orlando. Il giocatore potrà tornare in campo, salvo imprevisti, sabato nella gara contro Portland, riuscendo dunque in questo modo a non saltare altri match (avrebbe dovuto stare fuori ieri notte contro i Thunder, ma la partita è stata rinviata).

The NBA's medical staff has mandated a four-day quarantine for Houston's James Harden that began Tuesday. If he continues to test negative for the coronavirus through Friday, he will be eligible to play Saturday in Portland and yesterday's $50,000 fine will be his lone sanction

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 24, 2020