James Harden, importanti novità in vista della prima stagionale

La notte italiana tra giovedì e venerdì i Philadelphia 76ers esordiranno in stagione regolare contro i Milwaukee Bucks. Per la prima partita dell’anno i Sixers non schiereranno James Harden, che nell’ultimo mese ha partecipato ad un solo allenamento e non è mai sceso in campo in preseason. Nei giorni scorsi il Barba era volato a Houston, inizialmente si pensava per il braccio di ferro con Daryl Morey ma nelle ultime ore si era scoperto invece fosse per un motivo più serio: sua madre malata.

Nelle scorse ore comunque James Harden è tornato a Philadelphia e avrebbe quindi potuto giocare dopodomani a Milwaukee. Il giocatore era disposto a partire con la squadra, ma secondo Chris Haynes i Sixers avrebbero deciso di farlo rimanere a Philly per allenarsi, visti i tanti giorni saltati per motivi personali. Harden si unirà al resto della squadra quando i compagni torneranno dalla doppia trasferta di Milwaukee e Toronto, facendo il proprio debutto stagionale in casa contro Portland la notte italiana tra domenica e lunedì.