Il primo giorno di Pozzecco e Casalone a Villerbaune

Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore dell’Asvel Villerbaune. Insieme a lui nell’avventura francese il fidato vice Edoardo Casalone. Si ripropone il binomio rivelatosi vincente a Sassari prima e in Nazionale poi.

I due sono arrivati oggi in Francia e hanno firmato i rispettivi contratti, validi fino al termine della prossima stagione ed interamente garantiti. Di fatto un biennale per la coppia di allenatori italiani. Per loro subito la sfida di EuroLega con la Virtus Bologna.

Oggi l’arrivo in Francia, le firme, la conoscenza della squadra e delle strutture. Pozzecco e Casalone hanno incontrato i giocatori e lo staff per la prima volta, con Tony Parker che ha dato loro il benvenuto personalmente. Dopodiché i due, sempre in compagnia dell’ex Spurs, hanno assistito a un allenamento.

Domani scenderanno per la prima volta sul parquet, all’immediata vigilia del confronto con la Virtus. Il fitto calendario non dà molto tempo per ambientarsi: venerdì le V Nere, domenica in campionato lo Strasburgo di un altro allenatore italiano, Massimo Cancellieri.