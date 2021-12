James Nunnally litiga con un compagno, ora il ritorno in Cina?

La stagione di James Nunnally al Maccabi Tel-Aviv stava procedendo bene fino a pochi giorni fa. L’americano, MVP della Serie A nel 2016 e campione di Eurolega nel 2017, sta mantenendo infatti 12.5 punti, 4.8 rimbalzi e 2.1 assist di media nella massima competizione europea. Qualcosa però potrebbe stare per cambiare, dopo che Nunnally avrebbe litigato ferocemente col compagno Yiftach Ziv durante l’allenamento di martedì scorso. Entrambi sono stati espulsi dalla palestra per quella seduta, ma sono scesi in campo per l’impegno di Eurolega contro l’Unics Kazan.

James Nunnally and Iftach Ziv were thrown out of Maccabi Tel Aviv’s practice due to an argument last Tuesday and returned on Wednesday. Both played in Thursday’s loss to Kazan in Euroleague action reports @Aralos10 https://t.co/0i8Hejtjgd — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) December 11, 2021

Nonostante la sconfitta del Maccabbi, Nunnally è stato tra i migliori in campo con 12 punti, mentre Ziv ha giocato poco più di 1′. Ora l’avventura dell’americano al Maccabi sembra agli sgoccioli, secondo Josh Halickman il giocatore sarebbe già in contatto con squadre di prima fascia cinesi per un ritorno in CBA. Nunnally ha già giocato in Cina nel 2019, con gli Shangai Sharks, prima di tornare in Eurolega col Fenerbahçe.

According to sources in China, Maccabi Tel Aviv forward James Nunnally intends to return to the CBA and is contacting top and mid-level CBA teams. — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) December 13, 2021

LEGGI ANCHE:

VIDEO: l’espulsione di Alessandro Gentile contro Napoli