JaVale McGee, arriva una domanda davvero strana da un giornalista

JaVale McGee è stato l’ultimo giocatore a unirsi a Team USA, convocato al posto dell’indisponibile Kevin Love. In questo modo il lungo dei Denver Nuggets non solo disputerà le sue prime Olimpiadi, ma sarà anche il secondo atleta olimpionico della sua famiglia dopo la mamma Pamela, giocatrice di basket e medaglia d’oro a Los Angeles 1984.

Durante una delle ultime conferenze stampa, a McGee è stata però rivolta da parte di un giornalista una domanda molto strana che ha messo a disagio il giocatore. Nell’introdurre appunto l’argomento della precedente Olimpiade disputata dalla madre, il giornalista ha chiesto a McGee se la donna fosse ancora viva. “Non sono sicuro, tua mamma è ancora tra noi?” ha chiesto il reporter. Piccata la risposta di McGee, che con una faccia confusa ha replicato: “Mi stai chiedendo se è ancora viva? Sì, è viva. È una domanda davvero strana da fare”.

JaVale McGee got asked a VERY weird question during his availability for Team USA 🤔 pic.twitter.com/vlpeLug4se

— ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) July 24, 2021