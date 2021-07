Ufficiale: Gora Camara firma con la VL Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo con Gora Camara, centro di 214 cm e 115 kg. Camara, senegalese di formazione italiana nato a Dakar il 12 aprile 2001 inizia a giocare nella Dieda Basketball Academy della capitale africana. Nella stagione 2017/2018 con la Virtus Bologna comincia il suo percorso di formazione italiana. Con la formazione emiliana fa parte della squadra Under 18 e debutta in Champions League scendendo in campo in tre occasioni.

Nel mese di dicembre 2018 con i bianconeri a Valencia partecipa all’Adidas Next Gen Tournament, la competizione giovanile di Euroleague Basketball: arriva in finale, conquista un posto nel quintetto ideale e anche il titolo di MVP viaggiando a una media di 12.3 punti, 15.5 rimbalzi e 24 di valutazione.

Nel 2019/2020 e nella stagione conclusasi da poco è protagonista in Serie A2 con Casale Monferrato (10 punti, 9 rimbalzi e 1 stoppata di media a partita nel 2020/2021). Camara è ancora legato da contratto professionista alla Virtus Bologna dalla quale arriverà in prestito.

Fonte: ufficio stampa VL Pesaro