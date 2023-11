Jayson Tatum rivela che non voleva giocare per i Boston Celtics

Jayson Tatum è ormai una bandiera dei Boston Celtics.

Le cose però sarebbero potute andare diversamente. Anzi, il diretto interessato, quando fu scelto dai Celtics nel 2017, avrebbe voluto che andassero diversamente. Tatum, infatti, ha svelato che da rookie non riteneva Boston il luogo ideale in cui crescere, credendo che avrebbe trovato poco spazio con le tante stelle che i biancoverdi avevano in squadra.