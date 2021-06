Jerry Colangelo sapeva che Kevin Durant avrebbe giocato con Team USA

È chiaro che Kevin Durant sarà il leader di Team USA nelle prossime Olimpiadi di Tokyo. Con due medaglie d’oro già in tasca, Durant interpreterà il ruolo di fratello maggiore di una squadra brulicante di giovani fenomeni.

Molti sono rimasti sorpresi dal fatto che KD abbia scelto di impegnarsi con Team USA nonostante fosse uscito da una stagione piena di infortuni con i Brooklyn Nets. Si potrebbe pensare che avrebbe scelto di riposare, ma ha ascoltato la chiamata del dovere. Jerry Colangelo, tuttavia, non è rimasto sorpreso dalla decisione di Durant, ricordando la prima volta che lo convocò per il training camp di Team USA:

“Questo ragazzo è una persona molto speciale. Lo ricordo da matricola in Texas, quando stava pensano al Draft NBA. Ricordo di averlo incontrato alle Final Four e di averlo invitato al training camp di Team USA. I suoi occhi erano grandi come puoi immaginare. Ha detto: “Ci sarò”.

“Ha sempre avuto quel vero entusiasmo nel giocare a basket per gli Stati Uniti. È un vero guerriero, lo amo come giocatore e persona. Il fatto che si sia fatto avanti per impegnarsi non mi ha sorpreso. Sono stato molto, molto contento. È una parte molto importante del nostro potenziale successo. La sua leadership è importante.”