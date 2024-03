Jimmer Fredette giocherà le Olimpiadi con Team USA

Jimmer Fredette, il giocatore dell’anno NCAA 2011, più Canyon Barry (figlio dell’Hall of Famer Rick Barry), Kareem Maddox e Dylan Travis compongono la prima squadra olimpica di Team USA di basket 3×3 maschile.

Un comitato di USA Basketball ha scelto la squadra per i Giochi di Parigi, decidendo di mantenere intatto il quartetto che ha conquistato l’argento alla Coppa del Mondo FIBA 2023, perdendo la finale contro la Serbia.

L’evento ha debuttato ai Giochi di Tokyo, ma gli uomini americani non si sono qualificati per quel torneo nonostante abbiano vinto il titolo mondiale nel 2019.

Fredette è stato la decima scelta al Draft NBA 2011 da BYU e ha trascorso parte di sei stagioni nel campionato fino al 2019. Ha poi giocato in Grecia e in Cina prima di decidere, nel 2021, di rimanere negli Stati Uniti per trascorrere più tempo con la moglie e i figli.

Poi ha ricevuto una telefonata da Fran Fraschilla che ha chiesto a Fredette se volesse giocare nel 3×3. Fredette ci ha provato e ha fatto il suo debutto in nazionale nel novembre 2022.

Ai Giochi di Parigi, Jimmer Fredette sarà più vecchio di tutti i precedenti giocatori olimpici di Team USA di basket maschile, tranne uno: Larry Bird nel 1992.

