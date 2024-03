Rissa Brescia-Virtus Bologna, alla fine paga solo Shengelia

Il Monday Night tra Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna è terminato con una rissa che ha visto l’espulsione di Tornik’e Shengelia per le VuNere a causa di una spinta a Jason Burnell dei biancoblu.

Qui di seguito il comunicato della FIP che certifica la squalifica di Toko Shengelia nel post rissa tra Germani Brescia e Virtus Bologna:

TORNIKE SHENGELIA (atleta SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA). Squalifica tesserato per 1 gara per comportamento non regolamentare espresso platealmente (a gioco fermo, spintonava l’atleta avversario Burnell JS, venendo espulso)[art. 35,1c RG]

Si pensava che avrebbe potuto pagare anche Burnell per la spinta a Ognjen Dobric ma alla fine il giudice sportivo ha ritenuto quella spinta non passibile di sanzione, nemmeno economica. L’altro tesserato che coinvolto è il classe 2005 di Brescia, che se l’è cavata con una semplice deplorazione:

MATTEO PORTO (atleta GERMANI BRESCIA). Deplorazione per comportamento non regolamentare (entrava in campo a gioco fermo dalla panchina, fatto che ne causava l’espulsione) [art. 35,1b RG]

Stiamo a vedere se ci saranno commenti in merito da parte della Virtus Bologna, che ora è in vetta alla classifica dopo l’entusiasmante successo a Brescia.

