Jimmy Butler ai Phoenix Suns? Spunta un CLAMOROSO scenario di mercato a 4 squadre

Secondo quanto riportato da Evan Sidery di Forbes, i Phoenix Suns potrebbero essere protagonisti di una clamorosa operazione di mercato che coinvolgerebbe quattro squadre per arrivare a Jimmy Butler: oltre ai Suns, sarebbero in gioco i Miami Heat, i Milwaukee Bucks e un quarto team che avrebbe il ruolo di facilitatore nella trade.

Il fulcro dello scambio vedrebbe Jimmy Butler approdare ai Suns, in un framework che prevederebbe:

Un altro tassello fondamentale di questa potenziale operazione è rappresentato da Bradley Beal, attualmente ai Suns. Come riportato da John Gambadoro di Arizona Sports, Beal sarebbe disposto a rinunciare alla sua clausola di no-trade per approdare ai Milwaukee Bucks, aprendo così la strada a questa complessa trattativa.

Bradley Beal is open to waiving his no-trade clause to join the Bucks, per @Gambo987 (https://t.co/qihvULWqTI).

Milwaukee was a finalist alongside the Suns to get Beal originally in 2023 from the Wizards. pic.twitter.com/RqtKHPh7uD

— Evan Sidery (@esidery) January 22, 2025