Napoli, ritorno di fiamma con Tariq Owens per sostituire Ben Bentil?

I partenopei si preparano a un nuovo possibile ritorno. Dopo aver riportato in squadra Jacob Pullen e Tomislav Zubcic, protagonisti della scorsa stagione, Napoli sta puntando al come back di Tariq Owens per sostituire Ben Bentil, che ha risolto il contratto per trasferirsi all’ASVEL Villeurbanne in EuroLega.

L’obiettivo Tariq Owens

Tariq Owens, attualmente in forza alla Vanoli Cremona, sembra essere il nome più caldo sul mercato per Napoli. Tuttavia, il trasferimento non potrà concretizzarsi finché Cremona non avrà trovato un sostituto adeguato per il lungo americano. La speranza del club campano è che l’operazione si sblocchi rapidamente, visto che sabato è in programma una delicata trasferta contro Treviso, sulla scia della vittoria contro Sassari nello scorso turno.

Numeri e rendimento

Owens sta disputando una stagione solida con Cremona, registrando 8.9 punti e 6.9 rimbalzi di media a partita in Serie A. Per il lungo classe 1995 sarebbe un ritorno a Napoli, dove ha già militato nella stagione 2023/24. In quell’occasione, chiuse con 11.1 punti e 7.0 rimbalzi di media, confermandosi un elemento di grande impatto sotto i tabelloni.

Un ritorno strategico

Con il ritorno di Owens, Napoli completerebbe un’operazione strategica, puntando su un giocatore già rodato nel sistema di gioco e capace di offrire solidità e atletismo sotto canestro. Una scelta in linea con le recenti mosse del club, che sta cercando di consolidare il proprio roster con volti familiari per migliorare continuità e risultati.

