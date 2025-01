I Phoenix Suns hanno TRIPLICATO le proprie future scelte al primo turno del Draft

Con una mossa audace per riorganizzare il proprio capitale in sede di Draft, i Phoenix Suns hanno scambiato la loro scelta non protetta al primo giro del Draft NBA 2031 con gli Utah Jazz, ricevendo in cambio tre future scelte al primo giro, come riportato da ESPN. I Suns acquisiranno:

La scelta meno favorevole al primo giro nel 2025 tra Cleveland e Minnesota.

La scelta meno favorevole al primo giro nel 2027 tra Cleveland, Minnesota e Utah.

La scelta meno favorevole al primo giro nel 2029 tra Cleveland, Minnesota e Utah.

Questa operazione rappresenta un cambiamento significativo per i Suns, permettendo loro di avere una maggiore flessibilità nei Draft futuri. In seguito alle trade per Kevin Durant e Bradley Beal infatti alla franchigia era rimasta come unica scelta del primo round scambiabile quella 2031, tradotta ora in tre scelte separate. Il regolamento NBA non permette ad una squadra di privarsi di tutte le scelte del primo turno in due Draft consecutivi (deve esserci quindi un’alternanza).

Con queste nuove scelte, Phoenix è ora meglio posizionata per ulteriori scambi che non sono da escludere da qui alla trade deadline del 6 febbraio. Uno dei nomi accostati alla squadra dell’Arizona nelle ultime settimane è stato quello di Jimmy Butler. Per i Suns è il secondo scambio in questo periodo dopo quello con gli Hornets per Nick Richards.

Per gli Utah Jazz, acquisire una scelta non protetta al primo giro del 2031 potrebbe rivelarsi un bene prezioso, specialmente se il percorso dei Suns subire una flessione entro la fine del decennio. Questo scambio è in linea con l’obiettivo dei Jazz di accumulare risorse come parte della loro strategia di rebuilding a lungo termine.

Per i Phoenix Suns, la decisione rappresenta una scommessa calcolata. Sebbene abbiano rinunciato a una scelta distante nel tempo, hanno guadagnato più opportunità per migliorare il roster nel prossimo futuro.