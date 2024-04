Jimmy Butler, CHE TEGOLA! Out a lungo dopo l’infortunio al Play-in

Le paure dei Miami Heat sono state confermate dagli esami effettuati nelle scorse ore: Jimmy Butler ha riportato una distorsione al menisco nel corso del Play-in giocato contro Philadelphia ieri notte. La star di Miami è quindi ufficialmente out per il secondo Play-in di domani contro Chicago, ma non solo. Anche se gli Heat dovessero passare, Butler non disputerebbe sicuramente l’eventuale serie contro i Boston Celtics.

Non ci sarà quindi alcun “Playoff Jimmy” quest’anno e le chance di Miami si ridimensionano enormemente. Anche perché, a parte Butler, contro i Bulls non ci sarà nemmeno Terry Rozier, secondo miglior realizzatore della squadra di coach Spoelstra. Rozier aveva già saltato la partita contro i Sixers a causa di un infortunio al collo che non si è ancora risolto.

#CHIvsMIA INJURY UPDATE: Jimmy Butler (right MCL sprain) and Terry Rozier (neck) have both been ruled out of tomorrow night’s play-in game vs the Bulls. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 18, 2024

Nella sua carriera Jimmy Butler ci ha abituati a Playoff Run al limite dell’eroico, come quando ha portato Miami alle Finals nel 2020 e nel 2023, perdendo in entrambe le occasioni. Quest’anno non avrà questa possibilità: sarà la prima volta dal 2016 che Butler chiuderà la stagione senza giocare una partita di Playoff, non certo per demeriti suoi o della sua squadra.