Kyrie Irving non è un fan del nuovo sistema di reclutamento di Team USA

Nei giorni scorsi Team USA ha reso noti i 12 giocatori che verranno convocati da Steve Kerr per le Olimpiadi di Parigi 2024. Una squadra stellare, con nomi altisonanti e di grande esperienza come LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, Kawhi Leonard e Joel Embiid. Chi è stato lasciato fuori, tra gli altri, è stato Kyrie Irving, che una medaglia d’oro olimpica l’ha vinta nel 2016 a Rio de Janeiro.

Kyrie, che tra qualche giorno scenderà in campo nei Playoff con i Dallas Mavericks, ha commentato la propria esclusione con una certa nostalgia nei confronti del “vecchio” sistema di reclutamento di Team USA. Fino ad un po’ di anni fa infatti gli Stati Uniti emanavano una lunga lista di pre-convocati, che poi partecipavano ad una sorta di training camp con annesse a volte amichevoli interne “bianchi contro blu” e solo alla fine venivano decisi i 12 che sarebbero stati parte del roster.

Quest’anno, ma in realtà avviene da un po’ di stagioni, è stato Grant Hill, insieme a Kerr e al suo staff, a scegliere “a tavolino” i giocatori.

“Auguro il meglio ai miei fratelli, non ero adatto a questa squadra. Penso sia stato difficilissimo scegliere i giocatori. Ma devo dire, con rispetto per tutti i giocatori convocati, che sono cresciuto in un’epoca in cui facevamo dei provini per Team USA. Ci incontravamo come gruppo e come colleghi, c’era mutuo rispetto e ci guadagnavamo il posto uno contro l’altro ai tryout e vedendo se stavamo bene insieme. Ora le tempistiche sono un po’ diverse. Mi mancano quei giorni in cui stavamo tutti insieme, dividevamo il pane e poi competevamo uno contro l’altro. I convocati finali venivano decisi gli ultimi 4-5 giorni, anche se si poteva immaginare chi sarebbero stati. Mi manca quella parte divertente dello stare insieme, ma auguro il meglio ai miei fratelli” ha dichiarato Kyrie Irving.