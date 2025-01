Jimmy Butler, com’è andata la prima partita di ritorno dalla sospensione? E dopo la gara…

Questa notte Jimmy Butler ha fatto il proprio ritorno in campo dopo 7 partite, assenza causata dalla sospensione decisa dai Miami Heat per “condotta dannosa alla squadra” e per la richiesta del giocatore di essere ceduto. Senza Butler, Miami ha vinto 3 partite su 7: col suo ritorno in campo questa notte è però arrivata un’altra sconfitta, contro i Denver Nuggets 113-133.

Ma com’è andato il ritorno in campo di Butler, i cui rapporti con Pat Riley e tutta la franchigia rimangono molto tesi? Non si può non partire dai tiri presi dal giocatore durante la gara, che erano stato la principale cartina tornasole del suo scarso impegno, in segno di protesta, prima della sospensione. Jimmy Butler aveva tirato solo 11 volte nelle 3 partite contro Thunder, Pelicans e Pacers prima di venire temporaneamente allontanato. Contro i Nuggets questa notte i tiri presi da Butler, in 33′, sono stati 15, di cui 7 realizzati: un numero discreto, secondo solo a Tyler Herro con 17 tra i suoi compagni.

Butler ha segnato 18 punti contro i Nuggets, aggiungendo 3 rimbalzi e 2 assist. Un punto di partenza, ma che sicuramente non può far dormire sonni tranquilli agli Heat per via di tutto ciò che c’è stato intorno alla prestazione del giocatore.

Prima della partita, Butler si è sforzato di rimanere serissimo, quasi scocciato, durante la presentazione dello speaker.

HE’S BACK 🫡@JimmyButler locked in for his Heat return 🔒 pic.twitter.com/9eYkmkUTJQ — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 18, 2025

E anche dopo la gara, Jimmy non si è risparmiato davanti alle telecamere: “È stato bello tornare in campo con i miei compagni. Per quanto possiate pensare, non ho problemi con loro… Non con loro, non succederà mai”. La star dei Miami Heat ha poi anche aggiunto che “la verità verrà a galla” e per le altre domande sulla questione si è limitato a dire: “Mi hanno obbligato a dire no comment, quindi no comment”.