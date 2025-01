Jimmy Butler, la sospensione è terminata: la decisione dei Miami Heat

Con la partita di ieri contro i Lakers la sospensione di 7 partite decisa dai Miami Heat per Jimmy Butler è ufficialmente terminata. Il giocatore verrà reintegrato a partire da questa notte, quando farà il proprio ritorno in campo, in quintetto, per la gara contro i Denver Nuggets. Nei giorni scorsi si era ipotizzato che gli Heat avessero intenzione di inasprire la punizione di Butler, magari anche prolungandola. Così non sarà, anche se i rapporti tra la star e Miami non sono certo ricuciti.

Butler resta sul mercato, per sua stessa volontà, e se non dovesse essere ceduto in estate quasi sicuramente lascerà comunque da free agent. Molto farà anche il come Jimmy tornerà in campo a partire da stanotte, visto che prima della sospensione stava iniziando a “giocare contro” per spingere gli Heat a cederlo. Chissà insomma se Butler ritroverà quella “gioia” nel giocare che diceva di aver perso qualche settimana fa.