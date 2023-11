Jimmy Butler è PAZZESCO! Registrato il marchio “EMO JIMBO”

L’ala dei Miami Heat, Jimmy Butler, ha depositato questa settimana il marchio EMO JIMBO, secondo quanto dichiarato dall’avvocato Josh Gerben.

Heat star Jimmy Butler has filed a trademark for "EMO JIMBO", per @JoshGerben.

The new trademark will allow Butler to sell "EMO JIMBO"-branded clothing and apparel 😅 pic.twitter.com/V1HvJe7r6I

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 29, 2023