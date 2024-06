Jimmy Butler stuzzica i tifosi dei Lakers: “Il 22 sta bene in giallo-viola…”

Ieri Jimmy Butler si è recato alla Crypto.com Arena per assistere alla partita di WNBA tra Los Angeles Sparks e Dallas Wings. La star dei Miami Heat faceva il tifo per le giallo-viola e in particolare con la rookie Cameron Brink, una degli astri nascenti del basket femminile e lungo delle Sparks. Butler si è trattenuto con Brinks dopo la partita, facendosi scattare delle foto insieme a lei, ma nel corso del match intervistato a bordocampo ha approfittato del talento della giocatrice per stuzzicare i tifosi dei Los Angeles Lakers.

Quando la giornalista gli ha chiesto cosa gli piacesse di più del duo delle Sparks Jackson-Brink, Butler ha dichiarato: “Per qualche ragione, il 22 sta bene in giallo-viola”. Impossibile non vederci un chiaro riferimento alla sua situazione contrattuale, visto che il 22 lo indossa anche lui come Cameron Brink: Jimmy ha un altro anno con gli Heat e poi una Player Option che gli permetterebbe di liberarsi la prossima estate. Non è quindi escluso che Butler possa fare pressioni a Miami per cambiare squadra con un anno di anticipo e negli ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre, tra cui Philadelphia e Golden State. Ma potrebbero farsi avanti anche i Lakers, destinazione che sembrerebbe abbastanza gradita al diretto interessato.