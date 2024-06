Perché Caitlin Clark non è stata convocata per le Olimpiadi?

Nella giornata di ieri aveva lasciato abbastanza a bocca aperta la decisione di Team USA di non includere Caitlin Clark tra le 12 convocate in vista delle Olimpiadi di Parigi. La rookie delle Indiana Fever sta giocando una buona stagione, è prima sia per punti che per assist tra le sue coetanee, ma sta anche incontrando un po’ di resistenza da parte delle sue colleghe in questi primi mesi da pro.

Dubbi che vengono ora alimentati dalle indiscrezioni riportate da USA Today, secondo cui Clark non sarebbe stata convocata per il parere sfavorevole di alcune veterane della squadra. Citando l’articolo di Christine Brennan:

Due fonti, entrambe veterane di Team USA con decenni di esperienza nel basket femminile, hanno riferito venerdì a USA Today Sports che c’era preoccupazione su come i milioni di fans di Clark avrebbero reagito al probabile minutaggio limitato in un roster pieno di campionesse. Se fosse la verità, sarebbe un’ammissione che esiste della tensione nei confronti di questa sensazione macchina da milioni di dollari, che firma autografi per tantissimi ragazzi prima e dopo ogni partita, da parte della vecchia guardia del basket femminile. Le due persone sono volute rimanere anonime proprio per la serietà della situazione.

Insomma una rivelazione che, se venisse confermata, avrebbe davvero del clamoroso. Per anni la WNBA e le sue giocatrici hanno richiesto a gran voce maggior attenzione mediatica e ora la stanno ricevendo, anche grazie alla presenza di Clark. Ostracizzare la giovane giocatrice solo perché più popolare di altre atlete, magari al momento anche migliori dal punto di vista cestistico, andrebbe sicuramente in controtendenza con le richieste fatte in passato.