Fortitudo-Trapani, Attilio Caja “invita” Antonini per gara-4…

La serie tra la Fortitudo Bologna di Attilio Caja e i Trapani Shark di Valerio Antonini sta dando grandissimo spettacolo dentro e fuori dal campo in Serie A2.

Le due formazioni al momento si trovano sul 2 a 1 per i granata ma questa sera la Effe vuole vincere di nuovo al PalaDozza per tornare a Trapani e sperare nel clamoroso miracolo al PalaShark.

Dopo gara-2 e tra gara-2 e gara-3 ci sono state delle schermaglie tra i bolognesi e i trapanesi, a partire dalla conferenza stampa di Valerio Antonini dei Trapani Shark e il tentativo di conferenza di Attilio Caja delle Fortitudo Bologna. C’è stato un piccolo battibecco a distanza che è finito con un nulla di fatto, tant’è che oggi il coach dei biancoblu ha invitato il presidente siciliano per gara-4:

“Polemiche ingigantite, non ho percepito sentimenti negativi verso di me e non ho alcun risentimento verso un presidente che investe tanto nel basket, spero sia qui per gara-4”.

Insomma, pace o tregua fatta tra Antonini e Caja ma sappiamo che poi le tensioni potrebbero salire a seconda di come andrà a finire gara-4 di stasera. Di certo ci aspetta una bellissima cornice di pubblico in un PalaDozza strabordante.

