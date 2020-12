John Collins e gli Atlanta Hawks non hanno trovato un accordo per il rinnovo

John Collins si aggiunge alla lista di giocatori che saranno free agent la prossima estate: il lungo degli Atlanta Hawks non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto con la franchigia e tra un anno sarà restricted free agent.

Collins, che sarà l’ala grande titolare degli Hawks in questa stagione, arriva da un’annata a 21.6 punti e 10.1 rimbalzi di media e salvo imprevisti avrà molti estimatori in futuro. Non è escluso che Atlanta decida di cederlo nel corso della stagione per non rischiare di perderlo a zero in estate, vista la presenza in panchina di Danilo Gallinari per eventualmente sostituirlo.

The Atlanta Hawks and forward John Collins will not have a contract extension agreement, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Collins will become a coveted restricted free agent in 2021. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2020

