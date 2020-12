La piccata reazione di Montrezl Harrell al ricco rinnovo di Kennard con i Clippers

Non è un segreto che Montrezl Harrell e i Los Angeles Clippers non si siano lasciati nel migliore dei modi, quando il giocatore ha scelto i Lakers in free agent dichiarando in seguito di “non essere stato troppo voluto” dalla sua ormai ex squadra. Harrell sarebbe stato infatti preso come capro espiatorio del fallimento della scorsa stagione, insieme a Doc Rivers l’unico a lasciare i Clippers nella offseason.

Non sorprende quindi che il giocatore abbia commentato in maniera molto piccata su Twitter il rinnovo di Luke Kennard, arrivato proprio il mese scorso via trade dai Detroit Pistons, con i Los Angeles Clippers. Un quadriennale da 64 milioni di dollari che evidentemente Harrell crede di meritare e che invece non gli è stato offerto: per questo motivo poi la scelta del biennale da 19 milioni ai Lakers.

Harrell ha pubblicato su Twitter quattro emoji che ridono e un “ok!” che lascia spazio davvero a ben poche interpretazioni.

😂😂😂😂 OK! — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) December 21, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.