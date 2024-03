John Wall SHOCK: ha ammesso di essersi puntato la pistola alla testa due volte

John Wall non ha mai nascosto di aver passato giorni davvero difficili nel corso del periodo lontano dai campi da basket. Il cinque volte All Star ha vissuto un vero e proprio calvario a partire dal 2017: due stagioni da 41 e 32 partite disputate rispettivamente, poi l’infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto a saltare tutta la stagione 2019-20, la cessione a Houston e poi la firma ai Clippers, due anni in cui le presenze sono state complessivamente solo 73. Oggi Wall è free agent, l’ultima partita in NBA risale alla scorsa stagione prima di venire tagliato a febbraio 2023.

Ospite del podcast di Udonis Haslem, The OGs Show, Wall si è aperto raccontando i difficilissimi momenti vissuti e la depressione che lo ha spinto per ben due volte a pensare concretamente al suicidio. L’ex star degli Wizards, prima scelta assoluta al Draft 2010, ha ammesso di essersi puntato per due volte la pistola alla tempia e di aver poi fortunatamente cambiato idea per amore verso i propri figli.

“La salute mentale è una cosa seria. Se non fosse stato per i miei due figli, mi sarei ucciso. Mi sono puntato una pistola alla testa per due volte. Molte persone a me vicine e tanti amici al tempo non ne erano a conoscenza. Uscì un video in cui facevo i segni delle gang con le mani, quello è stato il mio periodo più buio, cercavo un modo di trovare la felicità” ha raccontato Wall. Poi, imbeccato da Mike Miller, ha continuato: “Sì, ho pensato al suicidio. Ma se mi fossi ucciso avrei deluso i miei figli, chi li avrebbe cresciuti? L’ho scritto anche su The Players’ Tribune. Se li avessi privati di un padre non sarebbe stato giusto nei loro confronti. Dovevo esserci per loro”.

"Twice I wanted to commit suicide, but I was like, 'Man, if I take myself away from this earth, I'm failing my kids. Like, who gonna be there to raise them?'" John Wall opens up about his past mental health struggles 🙏 (via @theOGsShow)pic.twitter.com/oNBGXEKVMc — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 12, 2024

Oggi John Wall ha 33 anni ma non ha ancora deciso di ritirarsi, anzi: nello stesso podcast ha dichiarato che l’obiettivo è quello di tornare in NBA. Per diversi anni la point guard è stata una stella, ma gli infortuni ne hanno ridimensionato il ruolo: nella scorsa stagione ai Clippers, da riserva, Wall ha segnato 11.2 punti di media con 5.4 assist.

