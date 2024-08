Jokic chiude la sua Olimpiade con una tripla doppia: Serbia medaglia di bronzo, Germania fuori dal podio

Germania – Serbia 83-93

(21-30; 17-16; 25-26; 20-21)

La Serbia è arrivata seconda alle finali di FIBA EuroBasket del 2009 e del 2017, seconda alle Olimpiadi del 2016, seconda alla FIBA Basketball World Cup del 2014 e del 2023. Gli europei si sono classificati quarti alla Coppa del Mondo nel 2010 e a EuroBasket nel 2015.

Ora, nel 2024, hanno finalmente scoperto cosa significa cantare con una vittoria. La Serbia ha sconfitto i campioni del mondo in carica della Germania per 93 a 83, conquistando il suo primo bronzo come Serbia.

Nikola Jokic ha trovato subito il suo attacco, con Bogdan Bogdanovic e Vasilije Micic che hanno segnato da fuori e hanno messo a segno 30 punti nel primo quarto. Nikola Jokic ha realizzato 10 punti, 6 assist e 5 rimbalzi nel primo tempo.

In difesa hanno eretto un muro nel pitturato, costringendo la Germania a prendere 20 tiri da tre nella sola prima metà. Solo sette di questi sono andati a segno, il che significa che la Serbia era in vantaggio di 8 punti dopo due quarti.

Quando Aleksa Avramovic si è scatenato con il suo solito heat check e ha dato vita a un 7-0 personale a metà del terzo quarto, il tabellone segnava 64-45. La Germania ha tentato la rimonta, ma la Serbia non è stata in grado di fare nulla. La Germania ha tentato una rimonta, ma la Serbia è rimasta pronta nel quarto quarto, tenendola sempre a tre possessi di distanza.

Il nome di Nikola Jokic si aggiunge alla lista delle triple-doppie olimpiche. Sasha Belov lo ha fatto nel 1976, LeBron James nel 2012 e nel 2024, Luka Doncic nel 2021 e ora anche Jokic nella terza partita del 2024. Alla fine la Serbia ha vinto 93 a 83 contro la Germania.

Germania: Bonga 6, Da Silva NE, Lo 0, Giffey NE, Weiler-Babb 5, Voigtmann 3, Wagner F. 18+9r, Theis 2, Wagner M. 16, Schroder 13, Thiemann 11, Obst 9. All. Gordie Herbert.

Serbia: Plavsic NE, Petrusev 11, Jovic 0, Bogdanovic 16, Marikovic 10, Dobric 5, Jokic 19+12r+11a, Micic 19, Guduric 0, Davidovac NE, Avramovic 13, Milutinov 0. All. Svetislav Pesic.

QUI trovi le stats complete del match.

Leggi anche: I genitori di Jayson Tatum hanno criticato l’assenza del figlio dalle rotazioni di Team USA