I genitori di Jayson Tatum hanno criticato l’assenza del figlio dalle rotazioni di Team USA

Sta facendo molto discutere la scelta di Steve Kerr di escludere Jayson Tatum dalle rotazioni di Team USA in queste Olimpiadi, ieri contro la Serbia. La star dei Boston Celtics era rimasta 40′ in panchina anche nella gara di esordio, sempre contro la Serbia. Dopo Bob Cousy, che è arrivato a sostenere che Steve Kerr ce l’abbia con i Celtics, ora anche i genitori di Tatum hanno pubblicamente criticato la decisione dell’allenatore, tramite i loro account su X.

“Non si tratta di ciò che Jayson sta facendo o non sta facendo. È una combinazione di cose per via del modo in cui il gruppo sta giocando, come Kevin [Durant, ndr] si è inserito dopo essere rientrato dall’infortunio. Più che altro è un problema di matematica” ha dichiarato Kerr spiegando l’assenza di Tatum, dovuta all’insufficienza di minuti per tutti.

Dichiarazioni commentate dal padre di Tatum, Justin, con queste parole: “Amico, per favore. Smettila con le str*****e!”.

Man please. Miss me with that BS!! 💯 — Teezy (@tatumjustin40) August 9, 2024

Qualcosa di simile ha scritto anche Brandy, la madre di Tatum, rispondendo a Dick Vitale che si chiedeva se Jayson fosse infortunato. “No, non è infortunato. Ma se scopri che cosa sta succedendo fammelo sapere, è inaccettabile e non ha senso” ha scritto la donna su X.