Virtus Bologna, Zanetti pone l’obiettivo: vuole i playoff di EuroLega

Massimo Zanetti, proprietario della Virtus Segafredo Bologna, ha parlato ieri a “La politica del pallone” su Radio Rai, raccontando del momento magico dello sport bolognese tra Virtus, Fortitudo e Bologna FC.

Il successo della Virtus e dei fantastici tifosi

“Una proprietà solida, buoni collaboratori, un allenatore che dà tranquillità. Credo sia questo il segreto degli odierni successi della Virtus, ma vedo somiglianze anche nel Bologna di Thiago Motta, una pax sociale nel club che determina i risultati sportivi. Poi vedo squadre con campioni del medesimo livello, senza primedonne. E ancora, un grande pubblico, quello che lo stesso venerdì sera, per partite in concomitanza, ha riempito il Dall’Ara e portato quasi novemila tifosi da noi per Virtus-­Efes e fa il pieno anche alla Fortitudo. È un bel momento per la città e chiedo al Comune di dare sostegno a queste nostre società, sveltendo le burocrazie per aver impianti che siano all’altezza di tanta passione. Lo sport è un valore grande per Bologna”.

Futuro della Virtus Bologna per Zanetti

“Entrare nei playoff di EuroLega. Per me, mantenere una Virtus forte, forte, forte. Un ritorno nel calcio? No, ho i miei anni, e lì ho chiuso. Mi diverto di più a vedere una partita di basket. Questo calcio di oggi spesso mi addormenta”.

A questo link il podcast della trasmissione.

