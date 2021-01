Jonas Valanciunas fermato nuovamente dai protocolli: rinviata all’ultimo la partita tra Sixers e Thunder

Mancava circa un’ora e mezza alla palla a due quando, poco fa, la NBA ha annunciato il rinvio della gara tra Philadelphia 76ers e Oklahoma City Thunder. I Sixers erano addirittura in campo per fare una sessione di tiro, ma sono stati subito richiamati negli spogliatoi perché, a causa del contact tracing, non avevano più il minimo di 8 giocatori schierabili.

È la 14° partita rinviata dalla NBA in questo inizio di stagione. Il contact tracing non è relativo comunque alle due squadre coinvolte, bensì ai Memphis Grizzlies e in particolare a Jonas Valanciunas. I Sixers avevano giocato ieri contro i Grizzlies, perdendo di misura: probabilmente il lungo lituano è risultato positivo al Covid-19 o sospetto tale, visto che è considerato out per la partita di domani contro i Suns. Valanciunas, poco più di una settimana fa, era stato già fermato dai protocolli per una sospetta positività di un membro della sua famiglia, venendo tra l’altro estromesso dalla gara in corso contro Brooklyn durante l’intervallo. Allora si era rivelato solo un falso allarme.

Valanciunas is listed as "out" vs. Suns on Monday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 17, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.