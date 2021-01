Luka Doncic ha già superato Michael Jordan per numero di triple-doppie in carriera

L’esito non è stato quello sperato, vista la sconfitta dei Dallas Mavericks contro i Chicago Bulls, ma a livello personale è stata un’altra grande serata per Luka Doncic. Lo sloveno ha chiuso la sua partita con la terza tripla-doppia stagionale, mettendo insieme 36 punti, 16 rimbalzi e 15 assist.

È la 29° tripla-doppia nella carriera NBA di Doncic, che ha superato in questa classifica Michael Jordan, fermo a quota 28, ed ha eguagliato Grant Hill. La stella dei Mavs è ora 15° nella storia NBA in questa speciale graduatoria.

Luka Doncic passes Michael Jordan on the all-time triple-doubles list after notching his 29th today.

Doncic è inoltre solo il quarto giocatore della storia NBA a realizzare una tripla-doppia da almeno 35 punti, 15 rimbalzi e 15 assist dopo Oscar Robertson (5 volte), Wilt Chamberlain e James Harden. È stato il più giovane a riuscirci in questo gruppo e l’unico, oltre a Robertson, a farlo in una sconfitta.

According to @EliasSports Luka Doncic is the 4th player in NBA history with 35 points, 15 rebounds, and 15 assists in a game, joining Oscar Robertson (5x), Wilt Chamberlain (once), and James Harden (once).

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 17, 2021