Cameron Brink, grave infortunio e stagione WNBA finita

Cameron Brink, una delle nuove stelle della WNBA, ha subito un brutto infortunio durante l’ultima partita tra le sue Los Angeles Sparks e le Connecticut Sun. La giocatrice giallo-viola ha subito lasciato il campo e nelle scorse ore gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato.

Cameron Brink was carried to the locker room after this play. pic.twitter.com/5TptEkw65a — SportsCenter (@SportsCenter) June 18, 2024

In seguito a questo infortunio Brink non potrà tornare in campo in questa stagione. La sua prima annata in WNBA, dopo essere stata seconda scelta assoluta al Draft dietro a Caitlin Clark, si conclude con 7.5 punti, 5.3 rimbalzi e 2.3 stoppate di media.