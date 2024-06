Quale sarà il futuro di coach Marco Ramondino?

Con l’annuncio nella giornata di oggi, pare, del ritorno di Nicola Brienza a Cantù, Marco Ramondino è l’unico top allenatore italiano – insieme a Sergio Scariolo – a non avere una squadra. Il tecnico avellinese in verità è sotto contratto con Tortona, quindi diciamo che avrebbe lo stipendio pagato per un altro anno (in verità sarebbe a posto fino a giugno 2026) senza problemi ma vorrebbe tornare a vivere la palestra quotidianamente e il brivido della competizione.

L’unica formazione italiana che lo desidera è la Fortitudo Bologna, ma lui non vorrebbe scendere in Serie A2, oltre al fatto che ha un contratto veramente oneroso per la Effe. L’alternativa vera, che non ha problemi di tipo economico, è il Besiktas, formazione turca che è sull’ex Tortona e Casale Monferrato da diversi mesi. Lui sta aspettando per capire possibili evoluzioni in Italia e in Spagna, anche se al momento non c’è nulla di concreto.

Stiamo a vedere se alla fine Marco Ramondino accetterà la sfida della Fortitudo Bologna oppure se preferirà ripartire dall’estero, in particolare dalla Turchia e da Istanbul con il Besiktas.

