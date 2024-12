Josh Nebo si è infortunato per la 3a volta in stagione, Messina: “La situazione non è buona…”

Venerdì sera l’Olimpia EA7 Milano di Ettore Messina e Josh Nebo ha subito una pesante sconfitta in EuroLega, perdendo 78 a 79 contro il Bayern Monaco tra le mura amiche. Questa partita segna la seconda sconfitta consecutiva per la squadra milanese, che continua a lottare per ritrovare la sua forma.

A creare ulteriore preoccupazione è stato l’infortunio del centro Josh Nebo, coinvolto in un episodio spiacevole a 5:09 dalla fine del quarto quarto. L’americano con passaporto sloveno è stato colpito con forza da Johannes Voigtmann, finendo per atterrare in modo scomposto. La situazione ha immediatamente destato preoccupazione tra i compagni di squadra e lo staff tecnico.

L’allenatore Ettore Messina ha condiviso il suo stato d’animo su Josh Nebo nella conferenza stampa post-partita, dichiarando:

“La parte peggiore della partita è che Nebo si è fatto male di nuovo. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma la situazione non è buona”.

La gravità dell’infortunio rimane da stabilire, ma potrebbe influenzare notevolmente le prossime scelte strategiche della squadra.

Con questa sconfitta e l’incertezza riguardo alla condizione di Nebo, l’EA7 dovrà trovare nuove soluzioni per affrontare i prossimi impegni in EuroLeague. I tifosi attendono aggiornamenti sulle condizioni del giocatore e sperano in un miglioramento tempestivo della situazione.

Fonte immagine in evidenza:Olimpia Milano

