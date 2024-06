Juan “Lobito” Fernandez ritorna! Firma in arrivo con la Reyer Venezia.

Juan Lobito Fernandez potrebbe presto ritornare in LBA firmando un contratto con la Reyer Venezia.

La notizia fa sicuramente scalpore, considerando che il play argentino è lontano dal parquet dal 2022, anno in cui aveva annunciato il ritiro per motivi personali pubblicando una lettera strappalacrime (clicca qui).

A oltre 34 anni compiuti Fernandez ha deciso di rimettersi in gioco ed è già in città per ultimare i dettagli dell’accordo con il club lagunare.

Giocatore apprezzatissimo in Italia, ha vestito per quattro stagioni la canotta di Trieste assumendo un ruolo da leader assoluto; anche a Brescia ne avranno un meraviglioso ricordo per il contributo prezioso alla promozione del 2012/2013.

Dopo Ennis anche Fernandez: niente male la coppia di playmaker per Venezia!

