SCHIFOSO episodio di RAZZISMO in Grecia: Isaiah Canaan la vittima

L’Olympiacos Pireo presenterà una denuncia ufficiale per l’attacco razzista di un tifoso del Panathinaikos AKTOR Atene, seduto a bordo campo, nei confronti di Isaiah Canaan durante gara 3 della finale del campionato greco.

L’incidente è avvenuto a 9,5 secondi dalla fine della partita, con il PAO in vantaggio per 83 a 76, che è stato anche il punteggio finale. In un video che ha ripreso il momento, si vede il tifoso imitare le mosse di uno scimpanzé mentre si rivolge a Canaan, che in risposta batte le mani. I Reds dovrebbero presentare la denuncia ufficiale questa mattina, citando un attacco razzista.

Stiamo a vedere come andrà a finire da un punto di vista di multe/squalifiche. Di certo possiamo dire che è schifoso e vergognoso che accadano determinati gesti nel 2024. Non ne possiamo più e vanno contro la bellezza di questo sport. Non ci meritiamo di vedere questi energumeni in prima fila comportarsi in questo modo, è davvero vergognoso.

Speriamo che il tifoso del Panathinaikos Atene venga identificato e si prende un bel daspo a vita perché non si merita di godere dal vivo e da così vicino le gesta di fenomeni come Isaiah Canaan.

