Julius Randle nella corsa all’MVP con Jokic e CP3, afferma Taj Gibson

I New York Knicks hanno impressionato tantissime persone quest’anno per il gioco che hanno mostrato sul parquet. Per un certo numero di tifosi ed esperti, Julius Randle ha avuto il merito di riportare la cultura vincente nella franchigia. Per i suoi sforzi, il compagno di squadra Taj Gibson crede che Julius Randle sia uno dei contendenti all’MVP della stagione.

Secondo Mike Vorkunov di The Athletic, Gibson ritiene che Randle dovrebbe ottenere più rispetto e dovrebbe essere presente nelle conversazioni sull’MVP con Nikola Jokic e Chris Paul, considerando la pressione che porta come pietra angolare dei Knicks.

Taj Gibson has Julius Randle in the MVP race too.

"At the top as well," he said. "You look at the body of work that Julius put together on a night-to-night basis… People don't understand how tough it is to play in New York and bring the winning mentality back to the Knicks." https://t.co/azHjPzFnpT

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) May 4, 2021