Justin-Wright Foreman: un nazionale USA per salvare Pesaro!

Pesaro non ha alcuna intenzione di lasciare la massima categoria e il colpo Justin-Wright Foreman ne rappresenta la conferma.

I marchigiani sono attualmente in zona retrocessione registrando un terrificante record negativo di 8 sconfitte consecutive e il pericolo di scendere in A2 sembra più concreto che mai; gli arrivi a stagione in corso di Cinciarini e Mc Duffie hanno dato una leggera scossa alle prestazioni del team di Sacchetti, ma contestualmente sono calati giocatori molto importanti tra cui Scott Bamforth.

Un nazionale USA per Pesaro

Foreman è un play/guardia classe ’97 molto duttile che potrà essere utilizzato sia come alternativa a Cinciarini in regia, sia nelle rotazioni di Bamforth e Tambone; per caratteristiche può essere paragonato a Mannion, molto abile nell’uno contro uno, crea tanti tiri dal palleggio e apre il campo ai compagni.

Non è alla sua prima esperienza in Europa: dal 2021 e nelle tre stagioni successive ha militato tra Francia (Roanne), Turchia (PetkimSpor) e Germania (Brose Bamberg), registrando produzione offensiva di buonissimo livello. Poi una parentesi in G-LEAGUE, con media di 18.3 punti a partita, tirando con il 36,1% dal campo.

Foreman vanta anche diverse presenze con la nazionale americana: va però chiarito che team USA nelle competizioni di qualificazione a mondiali/coppa America e amichevoli presenta sempre roster sperimentali pescando tra i migliori performers della G-League. Justin ha disputato in settimana il match contro Cuba e anticiperà il suo approdo in Italia rinunciando alla seconda partita in programma questa settimana per gli USA.

Sono moltissime le probabilità di vederlo esordire già Domenica contro Brescia.

Pesaro è pronta al tour de force finale

Nel frattempo, Andrea Cinciarini, playmaker e leader della Carpegna Prosciutto Pesaro, ha inviato un messaggio via Instagram: “Ultimo weekend senza partite, poi da domenica prossima ci aspettano 10 partite da giocare al massimo di noi stessi, lottando su ogni pallone e con la voglia e il desiderio di Vincere e conquistare il nostro obiettivo. Crediamoci.”

Treviso, Pesaro e Brindisi saranno le tre contender per l’unico posto salvezza disponibile; ad oggi le prospettive di tirare qualche altro team nel calderone dello scontro salvezza sembra abbastanza improbabile se consideriamo che in dodicesima e tredicesima posizione sono stanziate Sassari e Varese, club che finora hanno disputato una stagione al di sotto delle aspettative e sono pronte a risalire la classifica.

Foto: Victoria Libertas Pesaro

