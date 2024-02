Varese firma il colpo per la svolta: ecco Hugo Besson!

La Openjobmetis Varese, tramite i suoi canali ufficiali, ha dato conferma all’ingaggio di Hugo Besson, talentuosa guardia francese classe 2001.

Besson è un giocatore di buonissimo livello che, nonostante la giovane età, ha già disputato stagioni con numeri importanti, e andrà ad arricchire il comparto esterni di Varese.

In seconda divisione francese è esploso in casacca Saint-Quentin siglando 19,3 punti di media alla sua prima stagione nel basket professionistico ed è volato oltreoceano, in NbL Australiana, per accrescere il suo bagaglio di esperienza internazionale con i New Zeland Breakers. Poi il ritorno in terra natìa per una stagione da protagonista accanto a Wembanyama nei Metropolitans ’92, viaggiando con 12,5 di media a inizio stagione ma limitato da infortuni che ne hanno compromesso il prosieguo.

Quest’anno ha iniziato la stagione presso L’FMP, la seconda squadra di Belgrado in Lega Adriatica, affermandosi a oltre 14 punti di media.

“Siamo estremamente contenti della firma di Hugo Besson. Hugo è un giocatore giovane, con davanti a sé un grande futuro, ma che già oggi potrà essere molto utile alla squadra con le sue caratteristiche. È un ragazzo talentuoso che fa del gioco senza palla e della dinamicità le sue armi migliori. Diamo un benvenuto a Hugo nell’attesa di vederlo a Varese”, il commento del Responsabile Scouting biancorosso Matteo Jemoli.

Varese inizia, dunque, a ricostruire il roster dopo la partenza dolorosa di Hanlan, capocannoniere del campionato, che ha però fruttato 230.000 euro di buy-out nelle casse dei lombardi.

