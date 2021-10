Kalinic lancia la Stella Rossa, Zalgiris battuto e ancora senza vittorie

STELLA ROSSA – ZALGIRIS KAUNAS 73-61

(13-14; 16-13; 17-15; 27-19)

In una gara a basso punteggio la Stella Rossa ottiene il suo secondo successo in 3 gare, lasciando ancora al palo lo Zalgiris Kaunas, autore di un pessimo inizio di EL. Kalinic e Dobric grandi protagonisti del match, autori dei punti spaccapartita, mentre per i lituani si salva solo la doppia-doppia di Nebo; gara equilibrata, con i serbi che partono forte sul 12-5 con Davidovac e Wolters, ma Kaunas reagisce con Nebo e la bomba di Giffey per sorpassare sul 14-13 dopo la prima sirena. Secondo quarto sulla falsa riga del primo, Dobric segna un paio di canestri per il sorpasso, poi la gara vive sempre di punto a punto con i biancorossi che vanno sul +2 all’intervallo. Si scalda Kalinic, è +7 in apertura ripresa, con lo Zalgiris che vive del solo Nebo; Ivanovic allunga sul +8, ma un bel finale dei lituani tiene tutto aperto sul 46-42 del 30′. E’ l’ultima frazione però a spaccare il match, la Stella Rossa trova ben 27 punti in 10′, soprattutto nella seconda metà del quarto dopo che lo Zalgiris era tornato a meno 1. Mitrovic ispira da dentro l’area, Kalinic colpisce con regolarità e a 2′ dalla fine vola sul +8. E’ la resa dello Zalgiris che chiude la partita sotto 61-73, restando ultimo in classifica con l’Efes, mentre la Stella Rossa prosegue un ottimo inizio di stagione.

STELLA ROSSA: Kalinic 15, Dobric 13, Mitrovic 12

KAUNAS: Nebo 14, Lekavicius 11, Giffey 11