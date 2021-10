Tenerife non lascia scampo a Sassari: la Dinamo cade sotto i colpi di Gamble, Guerra e Huertas

LENOVO TENERIFE – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 87 – 60

(15-15; 23-6; 21-14; 28-25)

Alla Santiago Martin Arena di San Cristóbal de La Laguna i padroni di casa del Club Baloncesto Canarias affrontavano la Dinamo Sassari nell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo A della Basketball Champions League. Alla fine a spuntarla sono stati proprio i padroni di casa, al secondo successo consecutivo nella competizione dopo la vittoria all’esordio contro Prometey, grazie soprattutto ad un secondo periodo dominato, chiuso sul 23-6. Gamble, 18 punti e 9 rimbalzi, Guerra, 17 punti e Huertas, 13 punti e 8 assist, sono i mattatori del match per gli spagnoli, mentre Sassari non riesce a trovare la prima affermazione in Europa. Non bastano, infatti, i 16 punti di Jason Burnell alla Dinamo per portare a casa la vittoria, a causa di una partita sottotono da parte della maggior parte dei suoi giocatori. Di seguito il resoconto completo del match.

Primi punti del match di marca spagnola con l’ex Virtus Gamble subito a segno, ma Clemmons e Gentile ribaltano immediatamente il match, così Sassari si porta sul 7-2. Guerra e Fitipaldo però non ci stanno e i padroni di casa tornano sotto (-1) con un parziale di 6-2. Burnell e Borra provano a tenere avanti la Dinamo, ma gli spagnoli si affidano a Huertas e Guerra per pareggiare i conti e alla fine del primo quarto siamo sul 15-15. Logan prova subito a trascinare Sassari nel secondo periodo, ma è un fuoco di paglia. Sastre, Gamble e compagni, infatti, giocano sul velluto tutto il secondo quarto e la Lenovo vola addirittura fino al +16. Solo nell’ultimo minuto Burnell sveglia la Dinamo ma serve a poco, il CBC non si ferma e Rodriguez spara anche la bomba proprio sulla sirena: il primo tempo finisce così 38-21.

Al rientro in campo la musica non cambia: il trio Gamble, Rodriguez e Fitipaldo fa subito +24 per Tenerife, mentre alla Dinamo non bastano Mekowulu e Burnell. Soprattutto il numero #14 della Dinamo è il più attivo per gli ospiti, ma il distacco rimane ancora molto pesante. Anche alla fine del terzo periodo infatti, nonostante la buona reazione di Sassari, la Lenovo resta avanti e chiude il quarto sul 59-35. L’ultimo periodo vale, così, ormai solo per le statistiche, ma nonostante tutto la Dinamo gioca con orgoglio. Battle e Logan ci provano, infatti, fino al termine, anche se Sastre e compagni tengono botta e restano a +19. Si accendono poi anche Burnell e Bendzius, così Sassari, con due triple in fila, si avvicina ancora di più agli spagnoli (-16). Tenerife, però, non concede altro, anzi Huertas e Guerra aumentano ancora di più il distacco e a fine partita il punteggio è di 87-60.

TABELLINI

LENOVO TENERIFE: Brnovic 2, Fitipaldo 7, Guerra 17, Huertas 13, Smith 2, Doornekamp 2, Gamble 18, Rodriguez 5, Salin 2, Sastre 14, Sulejmanovic 8, Wiltjer 5;

Coach: Txus Vidorreta

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Battle 7, Bendzius 6, Burnell 16, Devecchi 0, Gandini 0, Borra 2, Clemmons 7, Gentile 4, Logan 7, Mekowulu 9, Treier 2;

Coach: Demis Cavina