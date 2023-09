Kariniauskas, l’uomo-meme di Lituania-USA e quel passato in Italia da “Skarsiniauskas”

Tra i tantissimi protagonisti della vittoria di ieri della Lituania su Team USA c’è anche Vaidas Kariniauskas, playmaker di riserva dei baltici che è arrivato alla ribalta delle cronache più per la linguaccia ad Austin Reaves che per la prestazione in campo, anche se sul parquet ha comunque fatto benissimo perché ha chiuso con 15 punti in 17 minuti, spaccando la partita con le sue percentuali dal campo. Ma vi ricordavate di Kariniauskas in Italia?

Coldest photo of #FIBAWC 2023? 🥶📸 pic.twitter.com/eeQLhz7lFd — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

Il lituano ha praticamente giocato ovunque nel mondo, nonostante abbia solo 30 anni. Grecia, Romania, Bosnia, Germania, oltre che Lituania e Italia. Allora giovanissimo, l’uomo copertina del successo di ieri dei baltici, ha giocato in Italia in una delle stagioni di Dmitry Gerasimenko da proprietario di Cantù. Stiamo parlando del 2016-2017, la stagione in cui i brianzoli fecero la preparazione in Lituania e in panchina sedeva un mostro della pallacanestro europea, giocata e allenata, Rimas Kurtinaitis.

Al tempo Kariniauskas era una promessa del basket lituano. Ricordiamo di quella stagione perché i tifosi canturini lo soprannominarono “Skarsiniauskas”. Fu una stagione molto complicata per i brianzoli ma c’è un highlight che non possiamo dimenticare: il derby vinto con Varese a Varese. In quel match giocò in tutte le posizioni, compreso in quella da “4 tattico”, con Kiril Bolshakov che aveva già preso il posto di Kurtinaitis, fuggito dall’Italia e dalla gestione Gerasimenko. Kariniauskas realizzò il suo high in Italia (7 punti) con una tripla a “babbo morto” che fece infuriare i tifosi varesini, ma che mandò in estasi quelli canturini.

Il lituano verso fine gennaio venne tagliato da Cantù. Gli italiani avevano deciso di puntare su David Cournooh e si trasferì in Romania, a Cluj. Com’è strana la vita, visto che 6 anni dopo ha aiutato la sua Nazionale a battere Team USA. Forse non era proprio così “Skarsiniauskas” come credevamo.