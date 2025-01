Karl-Anthony Towns fa la STORIA dei New York Knicks

I New York Knicks hanno iniziato il nuovo anno in grande stile, ottenendo una vittoria convincente per 119-103 contro gli Utah Jazz al Madison Square Garden. La vittoria non solo ha rappresentato una grande prestazione per la squadra, ma anche una serata storica per Karl-Anthony Towns, che ha scritto il suo nome nei libri di storia della franchigia dei New York Knicks con una performance eccezionale.

Towns, con la sua dominanza in campo, è diventato solo il secondo giocatore negli ultimi 34 anni a registrare più partite in una singola stagione con 30+ punti e 20+ rimbalzi. L’unico altro giocatore dei Knicks a riuscirci è stato il leggendario Hall of Famer Patrick Ewing, consolidando il posto di Towns tra i più grandi nella storia dell’organizzazione.

KAT continues his ELITE stretch and lifts NYK to their 9th straight W! 🏀 31 PTS

🏀 21 REB He's the first Knicks player since Patrick Ewing in 1995 to record 3 straight games with 30+ PTS & 10+ REB. pic.twitter.com/sZNJFaklop — NBA (@NBA) January 2, 2025

Il quattro volte All-Star è stato straordinario, concludendo la partita con una doppia-doppia da 31 punti e 21 rimbalzi. Le sue performance non si sono limitate a punti e rimbalzi, ma ha aggiunto anche 4 assist, 1 rubata, 1 stoppata e 3 tiri da tre punti al suo stat-line. Towns ha giocato 37 minuti di basket eccellente, guidando i Knicks alla loro nona vittoria consecutiva.

Questo successo ha esteso la striscia vincente di New York e portato il record stagionale a un impressionante 24-10, posizionando la squadra a solo mezzo match di distanza dai campioni in carica, i Boston Celtics, per il secondo posto nella classifica della Eastern Conference.

Le medie stagionali di Karl-Anthony Towns con i Knicks, con 24.9 punti e 13.7 rimbalzi a partita, testimoniano la sua costante dominanza su entrambi i lati del campo. Mentre i Knicks continuano la loro corsa, la leadership e le straordinarie prestazioni di Towns saranno cruciali nella loro ricerca di un posto nella lotta per il titolo.