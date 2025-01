Bryce James, secondogenito di LeBron, ha scelto college in cui giocherà dal prossimo anno

Negli ultimi mesi abbiamo parlato molto di Bronny James, scelto dai Lakers con la 55° chiamata assoluta e componente, insieme a LeBron, della prima coppia padre-figlio in campo insieme in NBA. Ma la famiglia di James va oltre al solo Bronny e presto potrebbe essere il turno di Bryce, secondogenito del King che ha appena compiuto 40 anni.

Bryce James è una guardia classe 2007 e attualmente sta frequentando l’ultimo anno di liceo, a Notre Dame, in California. Tra pochi mesi il ragazzo muoverà i suoi primi passi nel college basketball e capiremo meglio se potrebbe avere un futuro in NBA. Come suo fratello Bronny, anche Bryce è seguito dalla Klutch Sports, l’agenzia capitanata da Rich Paul, potente agente amico di lunga data di LeBron. Nelle scorse ore Bryce James ha sciolto le riserve sul suo prossimo college: sarà Arizona, uno dei migliori programmi universitari sportivi di tutti gli Stati Uniti.

Il figlio di LeBron aveva offerte anche da Duquesne, Ohio State e altri college di Division I, ma alla fine ha scelto i Wildcats.

Attualmente Bryce James non è considerato un futuro campione, è solo un 3-star recruit (suo fratello Bronny era un 4-star recruit e comunque sta avendo molte difficoltà al piano di sopra), ma solo i prossimi mesi ci diranno se potrà avere un impatto in NCAA.