Keith Langford, la firma con la Fortitudo Bologna salta per un infortunio?

Era tutto fatto per il passaggio di Keith Langford alla Fortitudo Bologna. L’americano avrebbe dovuto sostituire Malachi Richardson, ma ora il suo ritorno in Italia è messo a rischio da un infortunio, secondo quanto riportato da Emiliano Carchia di Sportando.

Keith Langford’s transfer to Fortitudo Bologna may be falling through due to an injury, sources tell @Sportando.

— Emiliano Carchia (@Carchia) October 31, 2021