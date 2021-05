Polemica social inaspettata tra Kelvin Martin e la Dinamo Sassari, sotto la foto pubblicata su Instagram da LBA dopo Gara-5 tra la squadra sarda e la Reyer Venezia. L’americano, ora in forza alla Aquila Basket Trento che è appena stata eliminata per 3-0 da Milano, ha criticato l’atteggiamento della Dinamo.

“Lo dissi quando giocammo contro di voi a Sassari. Non rispettate il gioco, per questo non vincerete. La mentalità è troppo presuntuosa. Gli dei del basket rispettano il gioco!” ha scritto Martin. Poi, imbeccato da alcuni tifosi sassaresi, l’americano ha proseguito: “Ricordo di aver vinto una Champions League con Bologna, quindi un titolo ce l’ho. Voi non avete vinto nulla da quando avete licenziato Meo [Sacchetti, ndr]. Non arrabbiatevi con me perché sono un fan del basket e sto dicendo la mia. È quello che fate anche voi, ma a quanto pare siete troppo sensibili!”.

Ad un tifoso di Sassari che sottolineava lo sweep subito per mano di Milano, Kelvin Martin ha infine risposto: “Abbiamo subito uno sweep dalla miglior squadra in Italia e una delle Top 4 d’Europa. Abbiamo combattuto. E non dovevamo neanche qualificarci per i Playoff secondo le aspettative. Abbiamo perso al primo turno così come voi quest’anno, non importa se in 3 partite o in 5. Una sconfitta è una sconfitta”.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.