Nelle scorse settimane, quando Dennis Schroder era stato fermato dai protocolli anti-Covid, erano emerse alcune dichiarazioni del tedesco secondo cui lui e LeBron James sarebbero gli unici giocatori dei Los Angeles Lakers a non essersi fatti il vaccino. La notizia ha una certa rilevanza non solo perché, in caso di contagio, LeBron dovrebbe fermarsi per almeno 2 settimane a Playoff in corso, ma anche per l’esempio che un atleta come lui darebbe vaccinandosi.

LeBron James già nei mesi scorsi era stato ambiguo riguardo il vaccino, e non è stata un’eccezione neanche stavolta. Dopo l’ultimo allenamento, alla stella dei Lakers è stato chiesto se si fosse vaccinato o meno. LeBron ha però glissato con un semplice: “Non è una cosa importante”.

LeBron won’t confirm or deny that he got the COVID vaccine: “It’s not a big deal.” — Ryan Ward (@RyanWardLA) May 21, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.