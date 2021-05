Kenny Smith crede che Simmons non possa marcare Beal e Westbrook

I Philadelphia 76ers possono contare su Ben Simmons, uno dei migliori difensori perimetrali dell’intera NBA, ma avrà vita difficile contro Bradley Beal e Russell Westbrook ai playoff, secondo il giornalista NBA Kenny Smith. Nonostante la stella dei Sixers sia stata anche nominata tra i finalisti per il premio di Difensore dell’anno della stagione regolare 2020-21, Kenny Smith non pensa che sia all’altezza del compito di marcare i fenomeni degli Washington Wizards Russell Westbrook e Bradley Beal. La sua ragione? Ben Simmons è troppo alto.

“Ben Simmons non credo che possa giocare sul perimetro in modo efficace contro Beal o Westbrook”, ha detto questa notte Kenny Smith di TNT. “Sono stato un discreto marcatore, ma se un ragazzo così alto avesse cercato di marcarmi, avrei sentito di avere il vantaggio. Non mi importerebbe se Dennis Rodman cambiasse su di me, avrei un vantaggio. È troppo grande per muovere i piedi in modo veloce per tutta la partita”.