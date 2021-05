Pallacanestro Varese, Adriano Vertemati la prima scelta per la panchina

Entro la prossima settimana – si augura Toto Bulgheroni – si saprà molto probabilmente chi sederà sulla panchina della Pallacanestro Varese per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione odierna de La Prealpina, Adriano Vertemati sembra essere la scelta numero 1 della società. Il Consigliere varesino ha infatti rilasciato al quotidiano delle dichiarazioni in cui specifica di voler “fare conoscenza diretta di Vertemati per la sua grande potenzialità” costruita anche grazie ad lunga gavetta in SerieA2 [con Treviglio, ndr].

La seconda opzione sarebbe Meo Sacchetti, che vive in provincia di Varese e che conosce molto bene l’ambiente, ma allo stato attuale sembra molto improbabile, anche per eventuali costi, che il capo allenatore della Nazionale possa prendere il posto dell’ex coach Massimo Bulleri. Volendo puntare per la prossima stagione su un gruppo futuribile, Bulgheroni e Pallacanestro Varese sembrano quasi del tutto concentrati sull’attuale secondo allenatore del Bayern Monaco.

