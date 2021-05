NBA – Annunciati i 3 finalisti per il premio di MVP 2020-21

Nella notte la NBA ha annunciati i finalisti di tutti i suoi premi individuali, compreso ovviamente il più atteso: l’MVP della stagione regolare. Come ci si poteva aspettare, a contendersi il premio di miglior giocatore della stagione 2020-21 saranno Nikola Jokic, Joel Embiid e Steph Curry. Niente da fare invece per Chris Paul, che secondo alcuni avrebbe meritato, forte del secondo posto ad Ovest dei suoi Phoenix Suns.

Tra i 3 il favorito sembra Nikola Jokic, vista la stagione da 26.4 punti, 10.8 rimbalzi e 8.3 assist di media e il terzo posto in classifica dei Denver Nuggets. Cifre non troppo distanti da quelle di Embiid, primo ad Est con Philadelphia: 28.5 punti, 10.6 rimbalzi e 2.8 assist di media. Nell’ultimo periodo sono inoltre in ascesa le quotazioni di Curry, autore di una stagione clamorosa e fresco di vittoria del titolo di capocannoniere.

La data di assegnazione dei vari NBA Awards non è stata ancora fissata, ma solitamente è dopo le Finals.

