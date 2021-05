Russell Westbrook e Bradley Beal hanno dominato con gli Washington Wizards contro gli Indiana Pacers nel secondo NBA Play-In e hanno così conquistato ufficialmente i playoff. Non c’è quasi mai stata partita perché la franchigia della Capitale ha preso il largo nel secondo periodo e i Pacers non hanno potuto far altro che arrendersi. Westbrook ha sfiorato la tripla doppia perché ha segnato 18 punti, smazzato ben 15 assist e catturato 8 rimbalzi, mentre Beal ne ha messi a referto 25. Doppia doppia anche per Daniel Gaddoford che ai 15 punti ha aggiunto 13 rimbalzi.

Dopo aver battuto Indiana, la Washington di Westbrook e Beal affronterà nel Playoff NBA i Philadelphia 76ers e qui sarebbe già tanto portare a casa una vittoria perché la formazione allenata da coach Doc Rivers quest’anno ha dimostrato una solidità mai vista prima, con un Joel Embiid in formato MVP e Ben Simmons difensore allucinante. Nulla è impossibile nel basket, l’abbiamo detto centinaia di volte, ma passare il turno sarebbe un vero e proprio miracolo. Nel frattempo comunque hanno fatto il loro in questi Play-In raggiungendo la post season dopo una regular season iniziata tragicamente ma fortunatamente recuperata nelle ultime 30-40 gare.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.