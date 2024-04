Minnesota Timberwolves, importanti aggiornamenti su Karl-Anthony Towns

Quando Karl-Anthony Towns, quasi un mese fa, era andato KO per una lesione del menisco sinistro, in molti pensavano non ce l’avrebbe fatta a recuperare per il primo turno dei Playoff. Invece ci sono ottime notizie per i Minnesota Timberwolves, attualmente primi ad Ovest a pari-merito con Denver. KAT ha partecipato ad un primo scrimmage in allenamento, dando buoni segnali: secondo Shams Charania, è molto probabile che torni in campo prima della fine della stagione regolare.

A Minnesota restano 4 partite da giocare nella prossima settimana, poi qualche giorno di riposo mentre si disputeranno i Play-in che con ogni probabilità permetteranno ai T’Wolves di conoscere la propria avversaria. La squadra non ha risentito particolarmente dell’assenza di Towns, vincendo comunque 11 partite su 16 senza di lui.

In questa stagione Karl-Anthony Towns, che è stato anche un All Star, sta mantenendo 22.1 punti, 8.4 rimbalzi e 3.0 assist di media giocando al fianco di Rudy Gobert.